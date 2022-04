Basket serie C Gold, a Molinella si interrompe la striscia positiva esterna dei Baskers

L’ultimo viaggio stagionale in regular season arriva al termine di una settimana davvero complicata, ove per problemi con l’influenza e la quasi contemporanea partita degli Under 17 Eccellenza il coach Agnoletti può disporre a referto di soli otto elementi, minimo regolamentare per scendere in campo. Come spesso succede in questi casi, la squadra si compatta e nonostante l’importante posta in palio per i bolognesi (dopo tre sconfitte si giocano una bella fetta di playoff, pur con altri tre match da disputare) gli artusiani impattano con piglio la sfida e fanno fronte in avvio alla buona mira dei tiratori di casa (4 triple in serie di Slava e capitan Brandani) col gioco interno del tandem Donati-Bracci (12 a referto nei primi 8’). Sfruttando la buona applicazione difensiva, senza dare troppi punti di riferimento, i Baskérs girano a meraviglia anche in attacco e quando si innesca il miglior Brighi (11 punti in meno di 6’) volano sul +11 (28-39 al 17’); i soliti Brandani e Zhytaryuk, con la loro grande esperienza, fermano l’emorragia molinellese.

Al rientro dagli spogliatoi tutta un’altra storia: i felsinei mettono subito grande energia e mani addosso in difesa, ergo le triple in serie di Guazzaloca e l’intraprendenza di Montaguti mettono alla corde i biancorossi, apparsi nel frangente in evidente difficoltà: arriva un parziale di 22-3 (con un digiuno di oltre 6’ per il 57-45). Titoli di coda? Ancora no, la grinta di Vandi e il talento di Brighi tengono accesa la fiammella anche quando Labovic stampa il +13 (66-53 al 34’). Forlimpopoli gioca due possessi per tornare a -6 senza successo, nel finale un missile del positivo Gianninoni ed il canestro ancora del montenegrino fanno pendere l’eventuale differenza canestri nel doppio confronto per i padroni di casa. Si stoppa a sette l’incredibile striscia esterna dei Baskérs, attesi al ritorno in campo dopo il riposo e le festività pasquali sabato 23 aprile quando nel recupero della quarta giornata di ritorno ospiteranno il Basket 2000 Reggio Emilia.

Tabellino

PALLACANESTRO MOLINELLA - BASKÉRS FORLIMPOPOLI 71-64

(PARZIALI: 17-20; 37-42; 59-47)

Molinella: Guazzaloca 8, Brandani 13, Labovic 8, Zanetti 4, Gianninoni 10, Bonanni 4, Bacilieri n.e., Simonetti, Montaguti 6, Nanni n.e., Zhytaryuk 18. All.: Castaldi

Baskérs: Benedetti 5 Brighi 22, Vandi 9, Bracci 11, Donati 9, Gorini 3, Torelli, Semprini Cesari 5. All.: Agnoletti

Arbitri: Colinucci e Barigazzi

Note - usciti per 5 falli: nessuno. Falli tecnico alla panchina di Molinella

(30’40”) e antisportivo a Bonanni (38’58”).

Spettatori: 150 circa.