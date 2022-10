Basket serie C Gold, ai Baskers non basta il cuore: colpo sfiorato a Zola Pedrosa

A volte gettare il cuore oltre l’ostacolo non basta. Al termine di una gara giocata a rincorrere, causa anche le pesanti defezioni di Brighi e di un Donati in panca per onor di firma a cui si aggiunge il problema fisico in itinere di Farabegoli, i Baskérs hanno un irripetibile match point a 12” dalla fine. Rievocando vecchi fantasmi di due anni orsono, la tripla di Agatensi finisce nel vuoto ed il glaciale m.v.p. Chiusolo (suoi gli ultimi dieci punti interni) sanciscono la seconda vittoria stagionale felsinea.

In precarie condizioni d’organico ancora una volta la formazione artusiana denota una grande determinazione e rimane agganciata alle sorti del match senza arrendersi ma con questo asssetto, pur con l’abnegazione altrui, diventa veramente difficile competere contro ogni avversario; sabato prossimo scenderà al PalaVending (ore 18) la forte Lg Competition del neo coach Fels, occasione per un pronto riscatto per il primo referto rosa stagionale.

FRANCESCO FRANCIA ZOLA PREDOSA - BASKÉRS FORLIMPOPOLI 73-69

(PARZIALI: 22-12; 34-29; 51-42)

F.FRANCIA: Chiusolo 18, Cesana 10, Folli 15, Pavani 7, Marzatico, Errera 4, Bavieri 5, Bianchini 12, Barbato, Albertini 2, Turri n.e., Kindt n.e. All.: Cavicchi

BASKÉRS: Benedetti 5, Lazzari 4, Naldini n.e., Agatensi 13, Rossi 10, Chiari 19, Biandolino, Donati n.e., Gorini 2, Ruscelli 2, Farabegoli 14. All.: Agnoletti

Arbitri: Resca e De Palo.

Note - usciti per 5 falli: Gorini.

Falli antisportivi a Cesana e Bianchini.