Basket serie C Gold, ancora una vittoria: i Baskers rientrano di slancio nella corsa playoff

In pieno clima da Festival i Baskérs non steccano cavalcando l’onda lunga del momento propizionedintascano senza patemi il terzo risultato utile consecutivo sbrigando senza troppi patemi la pratica Cmp. Appare ora evidente che il recente ritorno di Semprini ha dato grande solidità interna alla manovra ma anche maggiore sicurezza ai compagni, nonostante anche questa sera fino all’intervallo si sia sofferto parecchio a rimbalzo d’attacco.

Dopo un primo periodo sostanzialmente equilibrato, gli artusiani mettono la freccia sulla prima sirena grazie al piazzato di Ruscelli per poi controllare agevolmente le operazioni; in un crescendo rossiniano suggellato da un apprezzabile coesione i locali aprono la forbice (39-25 al 18’30”) coi fendenti di Brighi, la sostanza interna di Semprini e Farabegoli mentre Rossi dispensa la solita propulsione.

Il motore viaggia a pieni giri e solo quando i rossoblù sprofondano a -20 (49-29 al 23’30”) hanno una reazione d’orgoglio degna di nota con Sorrentino in evidenza ma che mantiene sempre oltre almeno 13 lunghezze di divario fino a quando i missili in rampa di Rossi e Chari fissano un impietoso 75-48 a 90” dal gong, massimo vantaggio dell’intero incontro. Pur senza il contributo di Agatensi nelle rotazioni (si spera di riaverlo a disposizione da martedì) la squadra ha mostrato lo smalto dei tempi migliori, grande spirito di sacrificio ed un sistema di gioco in cui tutti, under compresi, ha portato il loro mattoncino.

Rientrati così di slancio nella corsa playoff, Donati e compagni guardano con rinnovato ottimismo al futuro e s’apprestano a preparare al meglio la delicata sfida di domenica prossima sull’ostico parquet del PalaPratizzoli di Fidenza, al cospetto della seconda forza del torneo comunque già battuta all’andata.