Basket serie C Gold, Baskers ancora in corsa per i playoff: a Forlimpopoli arriva l'Olimpia Castello 2010

Ancora un appuntamento casalingo - sarà il penultimo della regular season - per i Baskérs di coach Agnoletti. Nonostante le varie vicessitudini legate ad infortuni e malanni fisici, gli artusiani sono in piena corsa per la qualificazione ai playoff, la cui strada sarà inesorabilmente segnata dall’esito del 24esimo turno di campionato. In scena al PalaVending (si gioca sabato alle 18, dirigono Gaudenzi e Puliti) un derby emiliano romagnolo fra Chemifarma ed Olimpia Castello 2010; detto dell’importanza del match per i locali, va rimarcato come la truppa di Berselli (ripescata dopo l’infausta retrocessione dello scorso anno) abbia disputato un campionato di vertice ed è in cerca di un referto rosa per vidimare un meritato quarto posto finale.

Le fortune dei castellani passano dalle lune dei tre nuovi acquisti: Gianninoni (14 punti di media, recentemente al palo per un guaio muscolare), capitan Iattoni (10,9) e l’inossidabile top scorer Slava Zhytaryuk (15,5, settimo realizzatore del girone). Da rimarcare anche l’apporto degli under: se Costantini si conferma su livelli eccelsi (11,7), anche i deb Ferdeghini e Grotti sono stati all’altezza delle aspettative e spesso utilizzati in quintetto. Nel match d’andata il galletto, nonostante le defezioni di Benedetti e Donati, espugnò il Palaterme per 66-78 (Zhytaryuk 17, Farabegoli 20 ed altri 3 in doppia cifra).