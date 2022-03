Basket serie C Gold, colpo Baskers al PalaPratizzoli: Fidenza finisce ko, stratosferico Brighi

Ancora una volta i Baskérs mostrano il loro lato migliore lontano dalle mura amiche e, pur privi come sabato scorso del loro capitano in panca per onor di firma, espugnano con pieno merito il PalaPratizzoli dopo essere stati avanti nel punteggio per lunghissimi tratti. Arriva così l’incredibile sesta vittoria esterna consecutiva e di nuovo la contesa si decide agli overtime così come successo nella gara d’andata. Sprecato il match point nei regolamentari con uno stratosferico Brighi (in doppia doppia con 6 triple a bersaglio) autore di 1/3 ai liberi a -19”, gli artusiani non si perdono d’animo nelle appendici ritrovando la verve di Benedetti in regia e la solidità di un sontuoso Bracci nella lotta sotto i tabelloni.

Nel botta e risposta finale è l’incredibile cesto mancino in rovesciata di Vandi a regalare, con 10” sul cronometro, il decisivo vantaggio esterno, in quanto dopo il timeout di Bertozzi il tentativo dietro l’arco di Sichel s’infrange sul ferro liberando l’urlo di gioia dei romagnoli. Col quinto posto provvisorio a quota 16 punti ed i passi falsi contemporanei di Zola e Castello la qualificazione ai playoff appare più che mai dietro l’angolo e quale miglior occasione del match interno di sabato 12/02 contro la capolista Virtus Imola per poter accarezzare l’obiettivo stagionale?

Il Tabellino

PALL. FULGOR FIDENZA - BASKÉRS FORLIMPOPOLI 80-81 d.2 t.s. (PARZIALI: 12-17; 23-27; 41-42; 62-62; 70-70)

PALL. FULGOR: Sichel 13, Paterlini 2, Sabotig 2, Marchetti 3, Biorac 2, Galli 5, Di Noia 17, Fainke 4, Arbidans, Allodi 16, Scattolin 2, Perego 14. All.: Bertozzi

BASKÉRS: Benedetti 12, Brighi 33, Rombaldoni n.e., Garavini n.e., Ricci 4, Vandi 4, Gaspari, Bracci 19, Donati 5, Ruscelli n.e., Gorini 4, Semprini Cesari. All.: Agnoletti Arbitri: Femminella G. e Maffezzoli.

Note - usciti per 5 falli: Marchetti, Donati, Semprini, Perego e Ricci.

Falli tecnici a Donati e Marchetti in occasione del quarto personale.

Spettatori: 250 circa