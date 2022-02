Basket serie C Gold, colpo dei Baskers in un finale da cardiopalma: battuta la Fortitudo

La sosta prolungata non ha scalfito i muscoli e la mente dei Baskérs. Ergo il nuovo anno ed il girone discendente, seppur dalla quinta giornata, ricominciano col botto ancorchè grazie ad una prestazione tutta sostanza Rombaldoni e compagni espugnano l’Alutto vendicando – pur senza ribaltare la differenza canestri – la sanguinosa sconfitta patita al PalaVending.

Così facendo gli artusiani centrano il quarto successo esterno consecutivo (il terzo col minimo scarto dopo Castelnovo ed Imola) confermando una certa predisposizione ai finali in volata. Epilogo di una gara vibrante, ben giocata e con le uniche macchie della percentuale ai liberi unita al colpo del ko che non arriva sul più bello, la squadra di Agnoletti ha il merito di non disunirsi nel finale e rispondere alla veemente reazione dei felsinei.

Pur ancora priva di Ricci, con Gaspari in panca per onor di firma ed il 16enne Garavini al debutto nei 12, i romagnoli comandano nel punteggio fin da subito (0-8 dopo 100”) con Donati e Benedetti a pungere dall’arco contro l’insolito starting five della F. A ruota di un primo tempo sostanzialmente in equilibrio, è verso l’epilogo del terzo periodo che sembra materializzarsi la fase cruciale del match: la zona biancorossa concede appena sei punti in 8’ alle aquile mentre l’m.v.p. Brighi e Semprini graffiano siglando il 36-48 del 28’30”.

Così non è: l’orgoglio e la press tuttocampo ordinata da Mondini ridanno vigore ai locali, un impietoso 13-0 in appena 4’ a cavallo dell’ultimo riposo con Pederzoli e Tosini a portare la croce sentenziano il nuovo vantaggio interno. A quel punto è ancora una bomba del metronomo Benedetti a dare la scossa poi, in serie, Donati, capitan Rombaldoni ed una tripla dall’angolo del solito Brighi portano al 61-65 del 39’. Poi Balducci che con 6 punti filati aveva da solo ricucito lo strappo si fa fischiare tecnico sulla rimessa (Benedetti segna dalla lunetta), Ranieri non sbaglia e Dordei fa 2/2 ai liberi con 36” sul cronometro (65-66); sul rovesciamento di fronte Romba perde palla e lascia con 16” sul cronometro l’ultimo possesso a Bologna. Degnissima difesa finale, la tripla dello stesso Balducci incappa nel primo ferro e Forlimpopoli esulta.

Quota 12 raggiunta: intanto venerdì scorso il Crer ha ratificato la data del recupero della quarta giornata di ritorno (originariamente prevista per il 29/01), ora calendarizzata per sabato 23 aprile alla ore 18 sulle tavole del PalaVending contro Basket 2000 Reggio Emilia, già pronte ad ospitare nel prossimo turno Arena Montecchio fanalino di coda del girone.

Tabellino

S.G.FORTITUDO BOLOGNA - BASKÉRS FORLIMPOPOLI. 65-66

(PARZIALI: 16-16; 30-33; 40-48)

S.G.FORTITUDO: Battilani 2, Balducci 6, Procaccio 10, Tapia, Tosini 8, Cinti, Pederzoli 6, Ranieri 12, David n.e., Degli Esposti Castori 2, Zinelli 3, Dordei 16. All.: Mondini

BASKÉRS: Benedetti 8, Brighi 19, Rombaldoni 9, Garavini n.e., Vandi 4, Gaspari n.e., Bracci 6, Donati 14, Mat. Ravaioli n.e., Gorini, Torelli, Semprini Cesari 6. All.: Agnoletti

Arbitri: Ferrara e Gusmeroli.

Note - usciti per 5 falli: nessuno. Fallo tecnico a Mondini (23’02”) e Balducci (39’05”).

Spettatori: 100 circa.