Basket serie C Gold, è una sorta di ultima spiaggia: i Baskers cercano punti playoff in trasferta

Alle porte un turno di campionato che calza a pennello per dare nuova linfa alla rincorsa playoff. Archiviata la pratica Anzola arriva un altro importante scontro diretto in chiave post season: Guelfo Basket-Chemifarma (palla a due sabato ore 20 al PalaMarchetti, arbitri Guizzardi e Moro) rappresenta quindi una sorta di ultima spiaggia per i locali mentre i galletti, anche in virtù di un calendario ostico, vorranno mettere altro fieno in cascina.

La neopromossa formazione di Agresti, da poco orfana del suo bomber Carpani (16,1 punti di media ad allacciata) passato in B ad Ozzano, ha sempre veleggiato nella parte destra della graduatoria ed inserito nel roster l’under Mazzotti. Nucleo dalla delineata trazione anteriore, nella sciagurata gara d’andata Santini e compagni prevalsero nel concitato finale per 64-66 (Brighi 18; Naldi 13). La diretta della gara verrà trasmessa sulla pagina Fb di Guelfo Basket - Ecobologna.