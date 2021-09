Basket serie C Gold, ecco il calendario dei Baskers: si parte da Zola Predosa

Attraverso la delibera numero 1 del Consiglio Regionale Emilia Romagna sono state confermate le 11 squadre aventi diritto e diramato il calendario definitivo del campionato nella sua formula di svolgimento della serie C Gold. Pronti all’esordio nella categoria fra meno di due settimane, i Baskérs Forlimpopoli di coach Agnoletti debutteranno fuori casa l’8 ottobre prossimo a Zola Predosa, per poi affrontare nel battesimo interno di otto giorni dopo la rodata Molinella (i galletti artusiani giocheranno tutte le gare interne il sabato alle ore 18 al PalaVending eccezion fatta per quella con Fidenza in programma per domenica 5 dicembre stesso orario).

Riposo previsto alla terza giornata mentre la chiusura della prima fase di qualificazione arriverà domenica 20 marzo 2022 a Ferrara. Un doveroso cenno anche allo sviluppo della stagione al via: le prime otto squadre classifcate al termine della regular season accederanno ai play off col seguente schema: A1 – A8, A4 - A5, A2 – A7 e A3 – A6 ed al meglio delle tre gare (dal 27 marzo al 10 aprile). Dal 24 aprile, dopo Pasqua, prenderanno il via le semifinali mentre la serie finale con eventuale gara 3 si chiuderà il 29 maggio, ci sarà una sola promozione diretta in palio. Dal nono all’undicesimo posto si giocheranno i play out per evitare l’unica retrocessione: portandosi dietro i punti degli scontri diretti si formerà un girone a tre con gare di andata e ritorno.