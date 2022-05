Basket serie C Gold, gara tattica e ruvida: i Baskers cedono in Gara 1 alla Fortitudo

Nella bella cornice della Alutto la Fortitudo incamera la vittoria in gara1 al termine della classica gara da playoff, molto tattica e ruvida in difesa e con gli attacchi spesso in chiara diffficoltà. I Baskérs, quasi sempre costretti a parte due minimi vantaggi prima dell’intervallo, arrrivano a giocarsi al match point ad una incollatura (57-56 al 38’) ma ven- gono puniti prima da un lay up di Tosini sulla sirena dei 24” poi, dopo un appoggio del fin li sterile Pederzoli, da un missile da nove metri di Procaccio (4 bombe a referto). Con Brighi in campo dopo due settimane senza allenamenti e comunque nello starting five Agnoletti prova a spostare le trame di gioco nel pitturato, ove spesso il volitivo Bracci è un rebus per i lunghi avversari, scesi sul parquet senza l’apporto di capitan Balducci e Zinelli.

I padroni di casa sembrano spostare l’inerzia in un positivo terzo periodo ove mettendo ben sette atleti a referto volano sul +10, poco prima che il tandem Donati Bracci riesca a ripor- tare in scia il pacchetto artusiano. Nel finale Bologna mostra più energia e punisce la disat- tenta retroguardia romagnola, fin li degna di una pregevole prestazione. Nulla di compromesso e nonostante la rivedibile percentuale ai liberi, i Baskérs si gettano anima e corpo su gara 2 (PalaVending mercoledì prossimo alla 21) cercando di riportare il verdetto in Emilia e rimandare di getto le vacanze.

SG FORTITUDO BOLOGNA - BASKÉRS FORLIMPOPOLI 64-56 (PARZIALI: 16-17; 32-30; 50-40)

SG FORTITUDO: Battilani 4, Selvatici n.e., Barbieri n.e., Procaccio 12, Tapja 6, Tosini 9, Cinti 7, Pederzoli 2, Ranieri 9, David, Degli Esposti Castori 8, Dordei 7. All.: Mondini



BASKÉRS: Benedetti 9, Brighi 5, Rombaldoni 10, Garavini n.e., Vandi 3, Gaspari n.e., Bracci 19, Donati 10, Ma.Ravaioli n.e. Gorini, Torelli n.e., Semprini Cesari. All.: Agnoletti

Arbitri: Cieri e Forni

Note - usciti per 5 falli: Ranieri (37’05”). Fallo antisportivo a Tapia (11’38”).

Spettatori: 150 circa.