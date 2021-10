Basket serie C Gold: già tutto esaurito per il debutto in casa dei Baskers

Tutto pronto in terra artusiana per l’atteso debutto casalingo dei neopromossi in C Gold Baskérs Forlimpopoli. Atteso al pronto riscatto, il quintetto biancorosso ospita in occasione della seconda giornata d’andata la rodata Pallacanestro Molinella (palla a due ore 18, dirigono Zambelli e Cieri), giunta oramai al terzo anno in categoria dopo aver vinto la C Silver nel 2018-2019. Il confermato coach Castaldi, forte della doppia esperienza in A1 femminile con Vigorano Mainarda, guida un collettivo dalla forte trazione anteriore, cui le sapienti mani del navigato Slava Zhytaryuk infondono sicurezza nella tonnara sotto canestro.

Il talento del ritrovato Guazzaloca, unito alla leadership e tiro mortifero di capitan Brandani danno propulsione alle manovre bolognesi mentre il dinamismo di Gianninoni e la verve dell’under Bonanni consolidano la compattezza di un gruppo rodato. Di contro Rombaldoni e compagni, provando ad essere più intensi nell’arco dei 40’, vorranno ben figurare davanti al pubblico amico e concretizzare la dura settimana di lavoro nell’amalgama dei nuovi arrivati. In virtù dell’aumento circa la capienza degli impianti indoor al 60%, i posti disponibili e prenotabili al PalaVending sono stati in fretta esauriti. BasQueste le altre gare in programma in questo week end: Castel S.Pietro - Fidenza, Montecchio - Imola, Reggio Emilia - Zola Predosa, e Sg Fortitudo Bo - Ferraram, mentre riposa Castelnovo