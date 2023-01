Basket serie C Gold, i Baskers alla ricerca della vittoria casalinga che latita da oltre due mesi

Primo appuntamento casalingo per il nuovo anno e nell’occasione in programma una gara che rievoca momenti indelebili. Chemifarma Forlimpopoli contro Preven Zola Predosa (palla a due sabato ore 18, al PalaVending fischiano Vicino e Guizzardi): se due stagioni orsono sancì la storica promozione degli artusiani nel massimo campionato regionale, ora rappresenta un motivo dominante per festeggiare un successo casalingo che latita oramai da oltre due mesi (12 novembre contro la F) e vedrà la squadra di Agnoletti alla disperata ricerca di una supremazia che garantirebbe nuova linfa a morale e classifica.

Con Semprini pronto a ritornare in pista davanti ai propri tifosi, i Baskérs incroceranno i guantoni contro i felsinei che dopo il ripescaggio e successiva sofferta salvezza, nel corso di questa stagione hanno saputo mantenersi in zona playoff con un buon ruolino casalingo e l’unico scalpo pre natalizio alla Alutto. Nel roster del riconfermato Cavicchi spiccano l’apporto del talentuoso Folli (guardia da 11,7 punti, in forse), Bianchini (10) poi dei neoacquisti Chiusolo e Cesana, pure loro in doppia cifra di media. All’andata i bolognesi prevalsero nel finale per 73-69 (Chiusolo 18; Chiari 19) e fu determinante la defezione di Brighi appiedato dalla febbre.