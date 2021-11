Basket serie C Gold, i Baskers alzano baniera bianca contro la Sg Fortitudo Bologna

Ennesimo epilogo in volata per i Baskérs, ormai una costante per la squadra romagnola, pur con grande amarezza si materializza il primo passo falso interno stagionale. Al termine di un match combattuto e vibrante, senza esclusione di colpi, la squadra di Agnoletti deve alzare bandiera bianca nello scontro diretta con l’altra neopromossa Sg Fortitudo, cui il nucleo storico unito al talento cristallino del tandem Procaccio - Dordei, sposta definitivamente l’ago della bilancia sul lato ospite.

L’avvio, con Piazza e Vandi claudicanti e l’under Gorini lanciato in quintetto sulle tracce del play avversario, lascia intravedere tempi migliori anche perchè i nuovi Brighi e Bracci (9 rim- balzi) pungono a ripetizione e paiono particolarmente ispirati. L’equilibrio generale, pur con lo sgusciante Procaccio in doppia cifra già al 18’ subito dopo l’affrettata espulsione di Ricci per un mai visto doppio tecnico, viene decisamente infranto nel terzo periodo, quando i biancorossi refertano appena tre punti col missile del positivo Benedetti in 6’ e subiscono l’arcigno assetto difensivo felsineo che chiude l’accesso al pitturato. Quando Tosini dall’arco stampa il 47-58 del 33’ la strada si fa dura ma con l’ennesima reazione d’orgoglio gli artusiani trovano nell’arma del tiro pesante - in serie con Benedetti (12 punti in 15’) e capitan Rombaldoni (4/6 dai 6,75) - l’energia per rimettere tutto in discussione.

Nell’ultimo minuto, affrontato sul 64-67, succede di ogni: non trema la mano del 40enne Dordei dalla linea, poi ancora Benedetti da casa sua tiene in vita la speranza. La giocata decisiva, sul 67-69, arriva comunque dal rimbalzo offensivo di Pederzoli che converte il nuovo +4; nella gragnola di time out prima il capitano riaccorcia sul 70-71 a -3”, cui segue la contestatissima ultima rimessa offensiva ove c’è il fallo sanzionato ma forse il tempo scorre troppo velocemente. Ergo Cinti insacca sul bonus il primo, sbaglia volutamente il secondo ed amen, vittoria con meriti evidenti alla F. Ovviamente tante recriminazioni ed altrettanto amaro in bocca per Forlimpopoli, cui in queso avvio d’avventura la sorte non ha concesso scampo: ora il calendario riserva immediatamente una possibilità di riscatto, la trasferta in programma sabato 13 novembre a S.Ilario d’Enza contro Arena Montecchio sarà un ghiotta occasione per rimettersi in marcia.

BASKÉRS FORLIMPOPOLI - S.G.FORTITUDO BOLOGNA 70-72 (PARZIALI: 19-17; 30-34; 44-52)

BASKÉRS: Benedetti 12, Brighi 15, Rombaldoni 16, Vandi 7, Ricci 2, Piazza e Gaspari n.e.,Bracci 8, Donati 3, Gorini 2, Torelli n.e., Semprini Cesari 5. All.: Agnoletti

S.G.FORTITUDO: Battilani 2, Balducci 7, Procaccio 17, Tapia, Tosini 7, Cinti 1, Pederzoli 7, Ranieri 4, David n.e., Degli Esposti Castori 10, Zinelli 3, Dordei 14. All.: Mondini

Arbitri: Albertazzi e Scandellari.

Note - usciti per 5 falli: nessuno. Doppio fallo tecnico a Ricci (17’48”) e successiva espulsione.

Spettatori: 60 (massima capienza dell’impianto), fra cui gli ex Baskérs Toschi, Flan e Nucci.