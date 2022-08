Basket serie C Gold, i Baskers annunciano la campagna abbonamenti

"We Are Not Alone!". Dopo la recente installazione della nuova tribuna ed il conseguente ingresso a pagamento (5 euro) per assistere alle gare interne di campionato serie C Gold al PalaVending, i Baskérs Forlimpopoli ufficializzano il lancio della campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2022/2023. Per tutti coloro che sono interessati alla sottoscrizione, scrivendo alla mail societaria baskersforlimpopoli@gmail.com si riceveranno tutti i dettagli legati all’iniziativa.