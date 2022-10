Basket serie C Gold, i Baskers attende Castelnovo ne’ Monti

Pur tra mille difficoltà iniziali legate ad infortuni e malanni di stagione i Baskérs hanno ampiamente dimostrato di poter lottare ad armi pari con chiunque. Per la terza d’andata si torna al PalaVending (palla a due sabato 15 ore 18, fischiano Zambelli e Boudrika) per affrontare i sempre ostici cinghiali di Castelnovo ne’ Monti. Pur con cambio di timone (Fels subentrato a Tumidei), sull’asse Magnani-Sieiro-Parma Benfenati (con Mallon nuovo team manager) e con gli importanti innesti di Pocius, Morini, Biraghi e del romagnolo Bravi, i montanari potranno ambire all’ennesimo campionato di vertice sfruttando la profondità del roster. Impegno complicato ma alla portata per gli artusiani, vogliosi di incamerare i primi punti e ben figurare davanti al pubblico amico.

Completano il quadro della giornata

Molinella-Bologna Bk.

Castello-Zola Predosa

Guelfo-C.M.P. Global

Anzola-Fidenza

Reggio Emilia-Ferrara

S.g. Fortitudo Bo-Montecchio