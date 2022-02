Basket serie C gold, i Baskérs cedono nuovamente il passo agli avversari

Al termine di una sfida estremamente equilibrata e combattuta, molto tattica e ben poco tecnica (i biancorossi chiudono col 30% dal campo tirando 3/24 da tre punti), ancora una volta i Baskérs devono cedere il passo agli avversari e rimandare ulteriormente la vittoria interna che manca oramai da oltre tre mesi. Onore al merito dei montanari (a loro volta implacabili lontano dalle mura amiche con sei vittorie su sette uscite), scesi in Romagna con enorme sete di riscatto per vendicare il recente stop con Molinella.

Quando in avvio dell’ultimo periodo i cesti in serie di Donati – ancora l’ultimo a mollare – e del positivo Semprini riportavano sul 41-36 del 31’ il tabellone, l’inerzia del match pareva saldamente nelle mani dei galletti, cui nei momenti decisivi è risultata fondamentale l’assenza di capitan Rombaldoni, in panca per onor di firma. Forlimpopoli fatica contro la zona mentre sull’altro lato del campo gli ospiti trovano le energie necessarie per riportarsi a galla: dal 42-36 del 33’ arrivano solo due canestri dal campo ergo Castelnovo piazza un 2-13 di parziale (con le triple di Gatta ed il decisivo bis di Magnani) che condannano alla resa i locali.

Quando a -58” Parma Benfenati imbuca il sottomano del 44-51 scorrono già i titoli di coda e forti anche del -1 al passivo nel match dell’andata, i reggiani riescono anche a portare a casa il computo della differenza canestri. Amaro in bocca in casa artusiana, anche perché alla deficitaria prestazione offensiva ha fatto da contraltare una importante atteggiamento difensivo, con la squadra di Agnoletti che spesso è riuscita a tenere sotto la media di un punto al minuto gli avversari. Raccolti i cocci, ora ci si deve tuffare nel ciclo difficile di gare (Fidenza e Ferrara on the road, inframezzate dall’ospitata alla capolista Virtus Imola) prima dei tre recuperi programmati in coda.

BASKÉRS FORLIMPOPOLI - LG COMPETITION CASTELNOVO 46-51 (PARZIALI: 12-11; 25-23; 37-34)

BASKÉRS: Benedetti 5, Brighi 5, Rombaldoni n.e., Ricci 5, Vandi 9, Gaspari n.e., Bracci 4, Donati 9, Mat. Ravaioli n.e., Gorini 2, Torelli n.e., Semprini Cesari 7. All.: Agnoletti

LG COMPETION: Bergianti n.e., Foresti 2, Gatta 6, Sieiro Perez 6, Rossi 7, Magnani 10, Tognato, Mallon 12, Saccone, Parma Benfenati 8. All.: Tumidei

Arbitri: Forconi e Gennari

Note - usciti per 5 falli: nessuno.