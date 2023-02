Basket serie C Gold, i Baskers cercano il riscatto in casa: a Forlimpopoli arriva Montecchio

Impegno casalingo per i Baskers Forlimpopoli, attesi al dovuto riscatto dopo l’infruttuoso viaggio a Fidenza. La gara che metterà di fronte la squadra di Agnoletti Forlimpopoli e la Dilplast Montecchio (si gioca sabato alle ore 18 al PalaVending, arbitrano Guizzardi e Moro) non sarà ovviamente decisiva (mancano due mesi alla fine della stagione regolare) ma altresì fondamentale, soprattutto per i padroni di casa, nella corsa ai playoff ed alba di una serie di scontri diretti decisivi per la griglia finale.

Rispetto alla scorsa stagione la formazione di Cavalieri, pur con una gara da recuperare l’antivigilia di Pasqua, corre spedita nelle zone alte, poiché gli innesti del forte Germani (17,2 punti per gara, secondo marcatore del campionato) da Reggio Emilia e del navigato 38enne fromboliere argentino Paulig (12,6 e molto incisivo dopo il giro di boa) hanno rinvigorito il nucleo storico dell’Arena.

Avversario dunque da prendere con le molle, consapevoli del buon stato di forma e che il graduale reinserimento di capitan Ago potrà essere assai utile alla causa. Nel match d’andata, privi di Donati e Farabegoli, i galletti soccombero nel finale per 79-69 (Germani 29 e Brighi 22).