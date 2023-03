Basket serie C Gold, i Baskers cercano punti preziosi contro la S.g. Fortitudo Bologna

Metabolizzato il passo falso casalingo con Montecchio, tutto sommato indolore per i concomitanti favorevoli risultati, i Baskérs si rituffano in pieno clima campionato in cerca di un pronto riscatto. Sfida allettante quella in scena sabato prossimo alla Alutto, quando Donati e compagni renderanno visita alla S.g. Fortitudo Bologna (palla a due ore 18, fischiano Romanello e Manzi). Se i bolognesi, gruppo consolidato negli anni, sono nonostante i problemi d’infortuni più che mai vicini all’obiettivo (l’anno scorso centrarono la semifinale playoff proprio ai danni dei galletti, i Baskérs devono prontamente rimettersi in marcia in vista anche dei numerosi scontri diretti oramai alle porte. Tosini (14,2 ppg) e Ranieri (12,6) sono le punte di diamante di un sistema oliato e consolidato. Nella gara d’andata gli artusiani prevalsero in volata per 69-63 (Brighi 17, Ranieri 18) nonostante le pesanti assenze sotto le plance.