Basket serie C Gold, i Baskers gettano le basi per la nuova stagione. E ripartono da coach Alessio Agnoletti

Le basi per la nuova stagione alle porte partono dalla riconferma integrale dello staff tecnico - sanitario alla vigilia della seconda stagione consecutiva nel massimo campionato regionale. Già all’indomani dei recenti quarti di finale play off la dirigenza del galletto aveva manifestato l’intenzione di proseguire la strada intrapresa e nelle settimane seguenti non è risultato difficile trovare l’accordo in tal senso.

Indi Alessio Agnoletti, 38enne coach castrocarese giunto alla quarta stagione coi Baskérs portandoli dalla D alla C Gold, sarà ancora al timone del vascello biancorosso avvalendosi dell’appoggio e collaborazione di Matteo Merenda (primo assistente, pure lui riconfermato) e Enrico Ronci (secondo assistente nonché figura storica dal campo del sodalizio di Via del Tulipano) per comporre un terzetto di assoluta affidabilità.

Afferma l’head coach: “Da parte mia c’erano tutti i presupposti per proseguire il rapporto, la società era dello stesso avviso e non ci sono stati problemi. Siamo in piena costruzione della nuova squadra, tutti sanno che sarà un anno transitorio in attesa della riforma dei campionati e quindi lecito attendersi incertezza anche sulle formule (C Gold a 14 squadre con tre promozioni in Emilia Romagna?). Certo è che non mancheranno mai coesione, impegno ed entusiasmo, proseguendo nel processo di crescita dei nostri giovani del vivaio. Sugli obiettivi nel girone è ancora presto per pronunciarsi, vedremo strada facendo, ma l’idea d’alzare l’asticella ed il sogno di raggiungere prima o poi la cadetteria coi Baskérs sono dietro l’angolo”.

Notizia importante in ottica progettuale ed oltremodo in un contesto ove l’upgrade degli under 17 poggerà anche le basi con un coinvolgimento importante a livello di prima squadra. In questo quadro ed altresì per l’ottimo lavoro svolto nei rispettivi campi, anche il preparatore fisico Mattia Tumedei ed il fisioterapista Giacomo Martini continueranno a svolgere le loro funzioni ed a portare il loro fondamentale contributo con consueta competenza e professionalità.