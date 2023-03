Basket serie C Gold, i Baskers hanno la meglio sull'Anzola

Quale modo migliore per uscire da una parentesi negativa? I Baskérs si scrollano di dosso tutte le scimmie ed escono dal tunnel della crisi azzannando al meglio una partita, o meglio uno scontro diretto crocevia importantissimo nel difficile cammino verso la porta playoff. Di contro Anzola, nonostante la classifica, si conferma avversario non facile e dopo un lento riavvicinamento capitola senza remore nell’ultimo e decisivo parziale.

Agnoletti in avvio si affida a Lazzari da 4 ed il 17enne indigeno ripaga la fiducia con una prestazione a tutto tondo e due triple a referto; gli Orsi annaspano in avvio (11-2 al 7’) sotto le bombe biancorosse ed addirittura finiscono a -11 (22-11 al 12’) perché il grande motore del gioco artusiano Benedetti è particolarmente ispirato e colpisce a ripetizione. La forza delle manovre dei padroni di casa si legge anche nel poter appoggiare la palla sotto in quanto tutti i lunghi, con capitan Donati in bella evidenza, impattano positivamente la gara e trovano terreno fertile.

Se lo spauracchio Zeneli non fa male sono gli esterni S.Parmeggiani e Papotti a tessere la tela e col ricorso alla zona dopo l’intervallo inceppano a tratti gli ingranaggi dei padroni dai casa. Con un solo possesso di vantaggio ed uno stallo nel punteggio (58-53) di oltre 3’ l’inerzia svolta quando Rossi – dopo percentuali deficitarie – stampa due triple ed otto consecutivi con grande coraggio da’ la spallata decisiva. Con grande lucidità nella gestione del pallone Forlimpopoli controlla le sorti, al 39’ i bolognesi si mantengono a due possessi di distanza (72-66) ma è ancora un missile dell’airone Brighi, dopo un grande tuffo per il recupero difensivo, a chiudere definitivamente il sipario. La festa passa così dal Vending alla Segavecchia mentre Guelfo, prossimo avversario in itinere sabato 18/03 alle 20, si schiude all’orizzonte.

CHEMIFARMA BASKÉRS FORLIMPOPOLI - A.S.D. ANZOLA BASKET 76-66 (PARZIALI: 15-11; 33-30; 53-51)

CHEMIFARMA: Benedetti 13, Brighi 12, Lazzari 8, Agatensi, Rossi 10, Chiari 2, Semprini 8, Donati 8, Mat.Ravaioli n.e., Gorini 3, Ruscelli 3, Farabegoli 9. All.: Agnoletti

ANZOLA BASKET: Torkar n.e., F.Parmeggiani 2, Montanari 2, De Ruvo 12, S.Parmeggiani 19, Zeneli 2, Papotti 15, Daly 6, Zanetti n.e., Baccillieri 8, Beccafichi n.e. All.: Moffa

Arbitri: Femminella F. e De Santis

Note - usciti per 5 falli: S.Parmeggiani (38’44”). Fallo tecnico a Moffa (12’22”) e Zeneli (37’39”).

Spettatori: 100 circa.