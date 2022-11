Basket serie C Gold, i Baskers ospitano la lanciata S.g. Fortitudo Bologna

Al virtuale giro di boa del girone ascendente della stagione regolare va in scena la gustosa rivincita (finí col secco 2-0 per la Effe) del recente quarto di finale playoff disputato lo scorso maggio. Così i Baskérs Forlimpopoli riceveranno sabato prossimo (inizio ore 18, dirigono Meli e Pellegrini) la visita della lanciata S.g. Fortitudo Bologna, attualmente al quinto posto con otto punti all’attivo e reduce da due successi consecutivi.

Pochi i volti nuovi in casa felsinea: dopo la dipartita del califfo Dordei e Procaccio sono così giunti alla corte di Mondini il cavallo di ritorno Lallane, il forlivese Serra e dall’ Accademy il play Zedda. Contro la fisicità ed aggressività che caratterizza gli avversari di turno servirà ritrovare la continuità dei tempi migliori e ripartire dal primo tempo di S.Ilario; si prospettano problemi d’organico sotto le plance per entrambe le contendenti, finora gli atleti in evidenza sono la guardia Degli Esposti Castori (14,2 punti di media), il centro Ranieri (12,5) e Tosini (11,2).