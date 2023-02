Basket serie C Gold, i Baskers salgono in terra parmense: big match contro la Foppiani Fidenza

Per nulla appagati dalle tre vittorie consecutive i ragazzi di Agnoletti salgono di nuovo sul torpedone per affrontare un lungo viaggio in terra parmense.

In scena nel posticipo domenicale una sfida che si annuncia ricca di motivazioni, pur con ambizioni leggermente diverse. Foppiani Fidenza-Chemifarma Forlimpopoli (si gioca alle ore 18 al PalaPratizzoli, designati per l’occasione Saraceni e Vaccarella) mette di fronte due delle squadre più in forma del campionato (per gli emiliani una sola sconfitta nelle ultime otto gare) ed in piena corsa per i rispettivi obiettivi.

Se anche con il recente avvicendamento dell’infortunato Markovic con il bosniaco-croato Genjac che ha debuttato proprio a Guelfo la squadra di Bertozzi si conferma in rampa per il salto di categoria, sul versante romagnolo in settimana si è registrato il progressivo rientro fra i ranghi di capitan Donati che, ironia della sorte, giocó gli unici 20’ della sua tribolata stagione proprio nella vincente sfida dell’andata (78-76, Brighi e Chiari 16 punti; Markovic 19). Punte di diamante nello scacchiere della Fulgor sono bomber Di Noia ed Obiekwe, nell’olimpo dei marcatori a 16 p.p.g. ma in un roster lungo e con diverse opzioni tattiche.