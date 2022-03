Basket serie C Gold, i Baskers sbancano anche Ferrara. Per i playoff bisogna battere Zola Pedrosa

I Baskérs calano il settebello (sono altrettante le vittorie esterne consecutive) sul non facile campo di Ferrara, seconda forza del torneo e completano il ciclo terribile di marzo dimostrando per l’ennesima volta di potersela giocare con qualsiasi avversario. Ancora priva dell’apporto di capitan Rombaldoni (procede il suo recupero funzionale), la squadra si compatta e sfodera una prestazione a tutto tondo, degna di nota.

Dopo un avvio contratto e sostanzialmente equilibrato, gli artusiani costruiscono le basi del successo nellla metacampo difensiva mentre davanti, oltre alla solita coppia Brighi (9 a referto nei secondi 10’) e Bracci, sempre presente sotto le plance, Agnoletti pesca dal pino un chirugico Semprini che imbuca preziosi 7 punti in 6’ ma soprattutto tenendo complessivamente i temibili estensi sotto al punto per minuto.

Quando si teme la reazione d’orgoglio dei locali, pur privi di Verrigni, ci pensa un micidiale Benedetti (10 in 7’) a lenire gli ardori per un impietoso 33-60 del 29’. A quel punto la gara diventa pura accademia e sul massimo vantaggio toccato al 34’ (41-75) c’è pure spazio per il debutto fra i senior dei sedicenni Garavini e Ruscelli e meritato riposo per i titolari.

Per festeggiare la matematica qualificazione ai playoff, vista la contemporanea vittoria di Zola Predosa (peraltro prossimo avversario sabato 26 al PalaVending) su Molinella, basterà ora battere proprio i bolognesi nel nuovo remake della finale promozione 2020/2021, per cui con una classifica sempre corta i dettagli possono fare la differenza.

Il tabellino

FERRARA BASKET 2018 - BASKÉRS FORLIMPOPOLI 58-79

(PARZIALI: 11-15; 18-39; 38-66)

FERRARA BASKET: Tognon 12, Costanzelli 4, Cattani 2, Cortesi 11, Bianchi, Seravalli, Fabbri 2, Ciaroni 5, Egidi 2, Marzo 3, Agusto 17. All.: Furlani

BASKÉRS: Benedetti 10, Brighi 17, Rombaldoni n.e., Garavini, Ricci 5, Vandi 6, Gaspari, Bracci 12, Donati 9, Ruscelli,, Gorini 6, Semprini Cesari 14. All.: Agnoletti

Arbitri: Di Marco e Bravo.

Note - usciti per 5 falli: nessuno.

Fallo antisportivo a Garavini (38’14”).

Spettatori: 100 circa