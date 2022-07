Basket serie C Gold, i Baskers si assicurano il registra Gabriele Rossi: "Società ambiziosa"

E' tempo di primi annunci anche per i Baskers Forlimpopoli. Indosserà la maglia dei galletti Gabriele Rossi, 23enne registra forlivese di 175 centimetri, importante addizione nel reparto degli esterni, all’occorrenza utilizzabile anche da guardia. “Principalmente ho fatto questa importante scelta perché fin dai primissimi contatti ho capito che una società ambiziosa come questa mi voleva fortemente. Il cammino intrapreso dalla Prima Divisione e la volontà di crescita in una storia pieni di successi hanno avuto un ruolo determinante - afferma Il play -. Sono super carico per il torneo alle porte, affronto con entusiasmo questa nuova sfida e sono certo che insieme ai miei nuovi compagni saremo capaci di toglierci grandi soddisfazioni".

La carriera

Rossi è formato come settore giovanile diviso fra Don Bosco e Tigers con cui dalla stagione 2015/2016 ha debuttato in C Gold e l’anno successivo segnerà i primi punti in serie B. Ancora un torneo cadetto come under alla corte di coach Giampaolo Di Lorenzo, poi nell’estate 2018 è arrivata la chiamata del Gaetano Scirea. Due stagioni fondamentali nella crescita, in cui ha recitato un ruolo importante nelle rotazioni di coach Tumidei e soprattutto nella seconda (quella della sospensione per Covid, 2019/2020) giocando da protagonista e chiude a 15,5 punti di media. E' arrivata quindi la chiamata di LG Castelnovo, che però nel 2020/2021 non ha partecipato alla C Gold. Con la riconferma per lo scorso campionato Rossi ha chiuso ad una media di 8 punti in 22 gare e sarà fra i protagonisti del quarto posto finale in regular season, per poi uscire 0-2 nei quarti playoff con Fidenza.