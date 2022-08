Basket serie C Gold, i Baskers si radunano al PalaVending: vacanze finite, parte la preparazione

Terminate le consuete vacanze estive, si torna a sudare in palestra in vista della nuova stagione alle porte ove i Baskérs Forlimpopoli vorranno ancora recitare un ruolo da protagonista in torneo di C Gold che si preannuncia ancor più impegnativo. L’inizio ufficiale del precampionato è dunque fissato per mercoledì, quando dalle ore 20.30 lo staff tecnico al completo guidato dal coach Alessio Agnoletti accoglierà assieme alla dirigenza la squadra sulle tavole del PalaVending, ancora casa delle gare interne del sodalizio artusiano.

Si riparte dalla prima positiva esperienza nel massimo campionato regionale (sesto posto finale ed eliminazione nei quarti di finale playoff), in attesa di conoscere le modalità di svolgimento si lavorerà sodo per ben figurare. Inoltre già definito il precampionato dei Baskérs Forlimpopoli con cinque scrimmage già calendarizzati: Sabato 3 settembre contro la Virtus Medicina (PalaVending ore 18), sabato 10 contro gli Angels Santarcangelo (PalaSgr ore 19), sabato 17 contro l'Olimpia Castello (PalaVending ore 19), mercoledì 21 contro il G.Scirea Bertinoro (PalaColombarone ore 21.30) e sabato 24 settembre di nuovo contro gli Angels Santarcangelo (PalaVending ore 19). Come reso noto l’inizio del campionato 2022/2023 è previsto per sabato 1 ottobre al PalaVending contro Ferrara Basket 2018 (ore 18), ancora da definire la formula di svolgimento.

Questo il roster degli atleti convocati dal coach Agnoletti, fra cui si registrano sole quattro conferme e ben cinque volti nuovi: Playmaker - Lorenzo Benedetti (1993, confermato), Riccardo Gorini (2001, confermato) Guardie - Lorenzo Brighi (1994, confermato), Gabriele Rossi (1999, da LG Competition Castelnovo ne’ Monti) Ali - Luca Agatensi (1995, da Aviators Lugo), Alessandro Chiari (2000, da Angels Santarcangelo) Ali-pivot - Alessandro Biandolino (1999, da Aviators Lugo), Agostino Donati (1993, confermato), Dario Farabegoli (1998, da Cesena Basket 2005). Aggregati al gruppo inoltre cinque ragazzi nati nel 2005: Lorenzo Garavini, Achille Lazzari, Elia Naldini, Matteo Ravaioli e Nicolò Ruscelli. Ad affiancare coach Agnoletti il primo assistente Matteo Merenda, il secondo assistente Enrico Ronci, il preparatore fisico Mattia Tumedei e il fisioterapista Giacomo Martini.