Basket serie C Gold, i Baskers si sbloccano: convincente vittoria contro Zola Predosa

Prima e convincente vittoria del 2023 per la rinfrancata squadra di Agnoletti. Evidentemente, una volta riordinate le idee in un momento assai complicato della stagione, avere di fronte lo sparring partner della storica finale promozione in C Silver 2020/2021 ha riacceso l’anima del gruppo. In questi casi, come si suol dire, tutto fa brodo: al convincente debutto casalingo del solido e ritrovato Semprini (autentico faro del gioco interno in assenza di Donati) va aggiunto finalmente un convincente approccio dei singoli, bravi a cercarsi in attacco (importante contributo della panchina) e per lunghi tratti impenetrabili in difesa, stante anche fra gli ospiti le importanti defezioni di Folli ed Errera.

Avvio sul velluto per gli artusiani, con Lazzari in quintetto, per l’8-2 al 4’ col lungo riminese che inizia già a spingere sull’acceleratore mentre sul fronte felsineo nel pitturato le torri Cesana e Bianchini riportano in scia gli ospiti. Dopo che Almeoni regala l’unico vantaggio esterno della gara (19-21 dopo le due triple di Brighi al 13’) Forlimpopoli disegna un vigoroso 19-3 di parziale sospinta dall’energia del positivo Benedetti e dalla solita garra di Semprini. In una serata in cui anche Rossi dirige l’orchestra coinvolgendo il gruppo, Agatensi (due triple) e Chiari sono sintonizzati e graffiano dalla panca mentre Gorini è ovunque, mette grande energia e stampa tre perle in attacco.

Per Zola Predosa si fa subito in salita (47-26 al 23’ massimo vantaggio) e di lì in avanti, pur con un plausibile calo, i Baskèrs controllano agevolmente le operazioni (fino al 61-51 del 38’) riuscendo anche a ribaltare il computo della differenza canestri.

Il nuovo campionato, volto ad una complicata ma non impossibile rincorsa al nono posto comincia da qui, ovvero dall’ostico viaggio montanaro di domenica prossima a Castelnovo ne’ Monti. Confidando, a stretto giro di posta, di rivedere capitan Donati di nuovo in palestra ad allenarsi coi compagni.

Il tabellino

CHEMIFARMA BASKÉRS FORLIMPOPOLI – PREVEN F. FRANCIA ZOLA PREDOSA 63-52

(PARZIALI: 13-12; 38-24; 50-36)

CHEMIFARMA: Benedetti 7, Brighi 12, Lazzari 3, Agatensi 10, Rossi 5, Chiari 8, Semprini Cesari 10, Donati e Mat. Ravaioli n.e., Gorini 6, Farabegoli 2. All.: Agnoletti

PREVEN: Chiusolo 12, Cesana 9, Pavani 9, Degregori 2, Marzatico, Bavieri 1, Bianchini 6, Penna, Barbato n.e., Albertini 2, Almeoni 11. All.: Cavicchi

Arbitri: Vicino e Guizzardi

Note - usciti per 5 falli: nessuno. Fallo tecnico a Chiusolo (35’03”).

Spettatori: 150 circa.