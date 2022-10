Basket serie C Gold, i Baskers si sbloccano: prima vittoria in campionato

Finalmente i Baskérs si schiodano dall’infausta quota zero (non meritata fin ora per lo spirito battagliero profuso nelle prime tre uscite) e salutano il debutto del referto elettronico tenendo fede alla tradizione di coach Agnoletti, sempre vincente sulle tavole della mitica “Pertini”. I felsinei reggono l’urto artusiano fino alla volata finale ma devono capitolare perché Forlimpopoli si dimostra più coesa e sfodera una prestazione corale offensiva degna di nota: tre in doppia cifra e due elementi a quota 9.

Alla fine risulterà decisivo il recupero in extremis del coriaceo Farabegoli, fondamentale coi canestri nel finale e lucido nella lotta con Lajsz mentre Rossi, con lo scippo sul tonico Ranocchi e successivo antisportivo a -20” sposta definitivamente gli equilibri di una gara spesso condotta nel punteggio. In avvio Rota, senza Valenti, mette Fin sulle tracce di Brighi (solito grattacapo per le difese), i romagnoli mettono la freccia già al 4’ con la tripla di Benedetti (metronomo ispirato) mentre la gara s’incanala su binari di estremo equilibrio; sul 27-27 del 16’ arriva un parziale di 2-14 che sentenzia il +12 dell’intervallo con i padroni di casa aggrappati al loro totem ungherese mentre i lunghi biancorossi sono pericolosamente carichi di falli.

Dal -14 del 22’ (33-47, massimo vantaggio esterno) C.M.P. risale come la formicina grazie all’orgoglio di Ranocchi e si mantiene in scia con le triple dei panchinari (Lanzi e Presti) ed addirittura si riporta davanti con il cesto di Lajsz (68-67 al 38’), ultimo lampo bolognese. Il parziale di 0-8 nell’ultimo giro di lancette ristabilisce le gerarchie, i Baskèrs possono finalmente intonare i primi canti di stagione e concentrarsi da martedì alla delicata sfida interna con la corazzata Fidenza.

Il tabellino

C.M.P.GLOBAL BASKET – CHEMIFARMA BASKÉRS FORLIMPOPOLI 68-75

(PARZIALI: 18-20; 29-41; 46-51)

C.M.P. GLOBAL: Trepiccione n.e., M.Tinti n.e., Presti 3, Fin 11, Cresti, Tomesani, Minerva 1, Ranocchi 22, Lanzi 6, Trombetti 6, Lajsz 12, F.Tinti 7. All.: Rota

CHEMIFARMA: Benedetti 9, Brighi 16, Lazzari n.e., Naldini, Agatensi 9, Rossi 17, Chiari 2, Biandolino 6, Donati n.e., Gorini 3, Ruscelli n.e., Farabegoli 13. All.: Agnoletti

Arbitri: Romanello e Forni.

Note - usciti per 5 falli: Ranocchi in occasione del fallo antisportivo (39’40”).

Spettatori: 100 circa.