Basket serie C Gold, i Baskers testeranno la sete di riscatto degli orsi di Anzola

Stati d’animo decisamente contrapposti. Nuovamente in cammino verso l’Emilia, sabato prossimo (si gioca alla Palestra di via Lunga, arbitrano Saraceni e Moro) i rinfrancati Baskérs Forlimpopoli (3 successi nelle ultime quattro uscite) testeranno la sete di riscatto degli orsi di Anzola, compagine neopromossa incappata in una striscia negativa di cinque gare. Ancora una grande opportunità per dare una sferzata positiva al proprio cammino, finora dignitoso pur in uno scorcio costellato dai noti problemi d’infortuni occorsi al pacchetto dei lunghi.Una grande compattezza del gruppo

ha ovviato a ciò e la battaglia che attende i galletti nel difficile catino bolognese sarà termometro dello stato di salute per Donati (indimenticato ex dal 2018 al 2020) e compagni. Dopo la trionfale cavalcata in C Silver, il riconfermato coach Moffa può contare sul nucleo storico formato da capitan S. Parmeggiani (viaggia a 16,4 punti per gara e decano a 30 anni), De Ruvo (14,2) e Baccillieri (13,4). Produttivi anche il play Daly (13,7) ed il neo acquisto Zeneli (13,4) da Castello, meno impattanti i vari Montanari e Beccafichi in salita dal pino. Pare evidente che i problemi dei felsinei siano da ricercare nella trazione posteriore (subiti 86 ad allacciata, peggior difesa del lotto).