Basket serie C Gold, i Baskers trappano matematicamente il pass per i playoff

I Baskérs, a digiuno di vittorie interne da oltre quattro mesi, ritrovano lo smalto dei giorni migliori e non falliscono l’ennesimo appuntamento con la storia recente, ironia della sorte proprio con la squadra battuta in finale nello scorso torneo di C Silver. Alla prima partecipazione nel massimo campionato regionale, gli artusiani centrano con 80’ minuti d’anticipo la matematica qualificazione ai playoff piegando la resistenza dei felsinei proprio nell’ennesima gara decisa in dirittura d’arrivo (nono finale in volata stagionale).

Dopo una partenza convincente (16-8 al 6’30” con tripla della doppia cifra di Brighi) i padroni di casa subiscono le iniziative dei biancoblu che sembrano non accusare troppo il peso della posta in palio, per evitare l’infausta lotteria dei playout e crivellano a ripetizione la retina altrui. Lo sterile attacco romagnolo è il riflesso di una insufficiente applicazione difensiva e nei primi cinque minuti del secondo parziale poggia sull’unico paniere firmato da Semprini (2-14 di parziale per il 22-31).

Il lento riavvicinamento a cavallo dell’intervallo lungo (a firma Benedetti) fa da preambolo ad un terzo parziale ove la truppa di Agnoletti trova appena tre canestri del campo, di cui una prima tripla di capitan Rombaldoni al rientro dopo un mese d’assenza. Quando le sfuriate di Folli e un appoggio di Errera stampano il 46-60 del 31’ (massimo vantaggio esterno) la pratica sembra ancora una volta compromessa quando succede di tutto: in un periodo da 27-14 ed un Donati che produce 15 punti, è Brighi per primo a scrollare le scimmie (55-60 al 34’) poi l’incommensurabile Romba infila il missile centrale che riporta le sorti ad un possesso (67-69) con 2’ sul display.

Prima il logico m.v.p. Donati impatta, poi dopo errori in serie ed infrazione di 3” di Bianchi, i Baskèrs giocano l’ultimo possesso con 16”: Benedetti controlla e scarica per il comodo appoggio di Ago che scatena la festa del PalaVending con 8 decimi da giocare. Dopo il logico timeout per giocarla in attacco, la preghiera di Almeoni non sortisce effetto, inizia la festa playoff, ironia della sorte ancora, dopo il 12 giugno scorso per la promozione, a Forlimpopoli e con Francesco Francia. A Molinella sabato prossimo ed in casa il 23 aprile con Reggio Emilia si giocherà quindi per il piazzamento in griglia.

Il tabellino

BASKÉRS FORLIMPOPOLI - FRANCESCO FRANCIA ZOLA PREDOSA 71-69 (PARZIALI: 20-17; 33-37; 44-55)

Baskérs: Benedetti 9, Brighi 17, Rombaldoni 8, Ricci 2, Vandi , Gaspari n.e., Bracci 10, Donati 23, Mat. Ravaioli n.e., Gorini, Torelli n.e., Semprini Cesari 2. All.: Agnoletti.

F.Francia: Bianchi 15, Folli 11, Giuliani n.e., Degregori 14, Spampinato 2, Errera 2, Biello 5, Bavieri 3 Bianchini 6, Almeoni 11. All.: Cavicchi

Arbitri: Romanello e Guizzardi.

Note - usciti per 5 falli: nessuno. Fallo antisportivo a Ricci (29’52”).

Spettatori: 60 circa (massimo capienza dell’impianto).