Basket serie C Gold, il parco lunghi dei Baskérs si arricchisce con Dario Farabegoli

Per arricchire il parco lunghi i Baskérs Forlimpopoli trovano l’accordo con un atleta dal pedigree estremamente interessante. Dario Farabegoli, 24 anni, ala, approda alla corte di Agnoletti e vestirà i colori biancorossi per la stagione sportiva 2022-2023. Giocatore esperto nonostante la giovane età, Farabegoli sa passare con estrema facilità dal gioco spalle a colpire dall’arco in virtù della sua mano educata.

Formatosi nel florido settore giovanile di Cesenatico, farà il suo esordio al piano di sopra con Bertinoro (vi giocherà tre stagioni e mezzo in due fasi) in qualità di under. Poi addirittura tre anni di B con Cento, Valsesia e l’ultimo diviso fra Lugo e Reggio Emilia. Nel 2021/2022 aveva iniziato la stagione sul Colle (C Silver) per poi chiuderla nella sua Cesena disputando i playoff in serie D.

"Ora che li ho visti da vicino i Baskérs si sono confermati quella società seria ed ambiziosa che sono a tutti gli effetti - esclama Farabegoli -. Mi auguro di raggiungere i migliori risultati di squadra possibili, fra l’altro ritroverò tanti compagni con i quali avevo già condiviso tappe del mio percorso. Sono veramente carico, non vedo l’ora d’iniziare, dichiara il neo lungo artusiano”.