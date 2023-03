Basket serie C Gold, inizia la fase cruciale degli scontri diretti: i Baskers ospitano Anzola

Quando mancano oramai sei giornate al termine della regular season e si entra nella fase cruciale gli scontri diretti assumono un’importanza capitale. Ed allora la sfida fra Chemifarma ed Anzola Basket (in programma sabato alle 18 PalaVending, fischiano Femminella F. e De Santis) se per gli ospiti equivale ad una sorta di ultima spiaggia in chiave playoff, per Donati e compagni rappresenta una ghiotta opportunità di rilancio alias gara da non sbagliare.

La neopromossa compagine del riconfermato coach Moffa ha attraversato diverse difficoltà e dopo il successo per 75-74 nel match d’andata (Baccillieri 18; Rossi 26) i bolognesi hanno vinto appena due sfide su undici disputate. Nel roster a disposizione dello staff ben cinque atleti vanno in doppia cifra: dall’high del talentuoso De Ruvo (13,8 punti) al nuovo acquisto Zeneli (13,4) i problemi non paiono di certo offensivi anche se la panchina non produce tantissimo, gli Orsi vantano nettamente la peggior retroguardia dell’intero lotto con 82,6 punti subiti ad allacciata.