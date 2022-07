Basket serie C Gold, l'uomo dalle missioni speciali: i Baskers piazzano il colpo Alessandro Chiari

Ancora un importante tassello nell’organico a disposizione dello staff tecnico biancorosso. I Baskérs Forlimpopoli si sono assicurate le prestazioni della 22enne guardia-ala Alessandro Chiari, altro prodotto della florida cantera di Santarcangelo. Alla prima importante esperienza anche se non troppo lontano da casa ritornerà a calcare le tavole della C Gold dopo la stagione 2018-2019 quando con la Rinascita Rimini conquistò la promozione in serie B, da under.

Reduce da due campionati di serie C Silver con gli Angels, in particolare in quello appena terminato ha chiuso a quasi 10 punti ad allacciata da punto fermo del quintetto romagnolo. Grandissimo difensore, gambe d’acciaio e ottimo tiratore dai 6,75, Chiari potrebbe diventare l’uomo dalle missioni speciali anche sfruttando il suo enorme potenziale fisico.

"Sono molto felice di essere arrivato ai Baskérs, una società che ho visto da sempre con chiari obiettivi prefissati e sempre raggiunti - - dichiara il quarto acquisto artusiano -. Ringrazio tutti per la grande opportunità, sono convinto che col lavoro coeso fra tutti sapremo toglierci buone soddisfazioni, senza dimenticare l’apporto del nostro caloroso pubblico forlimpopolese alla ricerca di obiettivi importanti - dichiara il quarto acquisto artusiano".