Basket serie C Gold, la campagna abbonamenti dei Baskers: con la tessera gratis tre match

A pochi giorni dal lancio ufficiale della campagna abbonamenti “We Are Not Alone” per la stagione sportiva 2022/2023, la società Baskérs Forlimpopoli rende noti i primi dettagli inerenti all’iniziativa. Definito a 5 euro l’ingresso adulti ad ogni singola partita (3,5 euro il biglietto ridotto 12-18 anni), verranno messi in vendita con posto riservato due tipologie, valide unicamente per le tredici gare di regular season: abbonamento senior (over 18) 50 euro e abbonamento junior (12/18 anni) 35 euro. Ragion per cui alle prime 50 persone in sottoscrizione verranno omaggiata la visione di ben tre partite. Previsto l’ingresso gratuito per i tesserati e ed under 12. Per qualsiasi ulteriore info e procedere alla sottoscrizione scrivere alla mail societaria baskersforlimpoli@gmail.com