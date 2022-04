Basket serie C Gold, le strade di Mattia Ricci e Baskers si separano

Alla vigilia dei playoff si registra una nuova importante variazione nel roster della prima squadra. Si separano dopo due stagioni, 22 gare disputate e 136 punti realizzati le strade fra i Baskérs Forlimpopoli e l’atleta Mattia Ricci. Ad uno degli indiscussi protagonisti della recente e storica vittoria del campionato di serie C Silver la società volge un sentito ringraziamento per il lavoro svolto ed auspica le migliori fortune in ogni ambito. Per far fronte a questa defezione gli artusiani restano vigili sul mercato al fine di valutare le opportune alternative.