Basket serie C Gold, match delicato al PalaVending: arriva Castelnovo ne Monti

Alla caccia del cinghiale ferito: come racchiudere in una frase l’essenza di una gara in cui i Baskérs Forlimpopoli, in buona evidenza dopo la sosta forzata del torneo, ricevono la visita di Lg Competition Castelnovo ne Monti (palla a due sabato alle 18 al PalaVending, dirigono Forconi e Gennari). Un match delicato per entrambe le formazioni, finora altamente produttive lontano dalle mura amiche e spesso al palo nelle gare casalinghe (i montanari addirittura hanno vinto solo con Zola Predosa).

Punte di diamante nel valido roster emiliano, guidato in panca dal forlivese Alessandro Tumidei (sarà regolarmente al suo posto, la squalifica per l’espulsione di domenica scorsa è stata commutata in sanzione pecuniaria) sono il lungo Parma Benfenati (2’ marcatore del girone a 17,5 di media) e l’ecclettico esterno gaucho Sieiro Perez (14,9 ppg, settimo in graduatoria). A seguito della dipartita di Ciman e Caridi sono giunti in corso d’opera sotto la Bismantova prima Foresti poi Gatta per ridare nuova linfa alle trame, senza dimenticare le importanti riconferme di capitan Mallon e del duo Magnani Rossi fra gli esterni.