Basket serie C Gold, Montecchio seppellisce le sterili velleità dei Baskérs

L’energia positiva profusa in campo da Montecchio seppellisce letteralmente le sterili velleità dei Baskérs; a parte l’effimero 5-4 del 3’, sancito dai canestri di Benedetti e Gorini, la squadra di Agnoletti (apparsa la brutta copia di quella vista nei giorni migliori) viene travolta in casa senza attenuanti dai reggiani apparsi solidissimi ed ancorati al clamoroso estro della coppia Paulig-Germani.

In una serata dove le percentuali in attacco sono paurosamente deficitarie (appena sette canestri dal campo all’intervallo) i galletti si macchiano anche di paurose amnesie difensive e soffrono la vorticosa circolazione di palla contro la zona mentre Germani, dall’alto della sua classe, cancella senza mezzi termini il gioco interno artusiano.

Morale della favola l’andamento della sfida risulta già fortemente compromessa al 15’ (13-32 al 15’) dopo che l’argentino aveva stampato tre triple consecutive dalla panca e prima Germani poi Sinisi, sempre dall’arco, colpivano a ripetizione. L’unico segno di vita i padroni ci casa lo emettono al rientro dagli spogliatoi ma quando ritornano a -10 s’imbattono nel solito ciclone Paulig che con 13 punti realizzati negli ultimi 5’ del terzo periodo rispedisce al mittente ogni tentativo di rimonta. Ora serve urgentemente recuperare il bandolo della matassa e rimettersi prontamente in marcia, attesi sabato prossimo dal viaggio a Bologna con Fortitudo, per rimanere in scia al treno playoff.

Il tabellino

CHEMIFARMA BASKÉRS FORLIMPOPOLI – DILPLAST ARENA MONTECCHIO 55-80

(PARZIALI: 9-21; 18-32; 37-58)

CHEMIFARMA: Benedetti 8, Brighi 11, Lazzari 3, Agatensi, Rossi 7, Chiari, Semprini, Donati 9, Gorini 2, Ruscelli 10, Farabegoli 5. All.: Agnoletti

DILPLAST: Valenti, Vecchi 6, Sinisi 11, Bartoli, Paulig 26, Pedrazzi 9, Paterlini 2, Riccò n.e., Ramenghi 3,Vezzoli 3, Gemani 11, Illari 9. All.: Cavalieri

Arbitri: Guizzardi e Moro.

Note - usciti per 5 falli: Pedrazzi (38’25”).

Infortunio a Germani al 33’48”, non è più rientrato.

Spettatori: 150 circa.