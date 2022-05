Basket serie C Gold, non è il tempo per leccarsi le ferite: i Baskers si giocano tutto contro la Fortitudo

Il bello dei playoff è anche questo: non c’è tempo per leccarsi le ferite ed allenarsi. A distanza di appena 4 giorni dal match d’apertura della serie si ritorna già in campo per gara 2 (in programma mercoledì, palla a due ore 21 arbitri Forconi e Ferrara) con i Baskérs che faranno di tutto per riportare le sorti a Bologna sabato prossimo per l’eventuale bella. Con le spalle al muro i galletti sono attesi ad una prestazione di livello davanti al proprio pubblico per rimandare le vacanze e dare un senso logico alla loro prima stagione nel massimo campionato regionale. Ripartendo dagli errori commessi sabato scorso, pur sapendo che ora ogni partita fa ora più che mai storia a se’, i ragazzi di Agnoletti getteranno certamente il cuore oltre l’ostacolo per sbrigare una matassa intricata come quella della Fortitudo, squadra intensa e profonda in ogni reparto. L’ingresso del pubblico sarà regolamentato dalle 20,30, per assistere all’evento necessario indossare mascherina ffp2. Come sempre al campo l’ardua sentenza.