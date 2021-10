Basket serie C Gold, ostica trasferta a Scandiano per i Baskers

A distanza di quindici giorni dall’ultima gara ufficiale, dopo il turno di riposo, i Baskérs Forlimpopoli si rituffano anima e corpo in clima campionato affrontando l’ostica trasferta sul campo di Scandiano (arbitrano Di Marco e Bravo di Ferrara, palla a due domenica alle 18). Sulle bianche tavole del PalaRegnani, i padroni di casa del Basket 2000 Reggio Emilia, da questa stagione guidati dal valido Davide Diacci, avranno sete di riscatto dopo il passo falso di Molinella ed il rovescio nel match d’esordio a Ferrara.

Gestito in regia dalle sapienti mani dell’esperto Magini, il fulcro delle trame emiliane pende dall’estro del tandem Magni (esterno completo ed efficace, quasi 13 punti ad allacciata) e dalla leadership di capitan Germani (ottava stagione consecutiva, top scorer a 16 ppg). Di contro la squadra di Agnoletti, con diversi effettivi che nelle ultime settimane si sono allenati a scartamento ridotto, non lasceranno nulla d’intentato con l’intento di rimettersi in ritmo dopo la sosta. Queste le altre gare in programma nella quarta d’andata: Sg Fortitudo Bo - Molinella; Castel S.Pietro - Ferrara; Castelnovo - Imola (rinviata all’ 8/12) e Montecchio - Zola Predosa. Riposa: Fidenza