Basket serie C Gold, per i Baskers impegno domenicale: trasferta insidiosa contro l'Olimpia Castello

Primo impegno domenicale della stagione per i Baskérs Forlimpopoli e nuova complicata trasferta in terra emiliana. Si gioca domenica alle 18 AL Palasport “Roberto Ferrari” (arbitrano Zambelli e Guizzardi), i galletti troveranno sulla propria strada quell’Olimpia Castello che viaggia dall’inizio nelle zone nobili della graduatoria ed ora con 14 punti all’attivo. Dopo l’infausta retrocessione e successivo ripescaggio, la formazione castellana ha condotto un mercato degno di nota ripartendo dalle riconferme di Masrè e Salsini (attualmente ai box per infortunio).

Col vice Berselli promosso a capo dopo la separazione da Serio, l’asse Gianninoni - Zhytaryuk da Molinella è assoluta garanzia d’affidabilità: se il play viaggia ad oltre 14 di media e risulta spesso imprendibile, il pivot ucraino si insedia a quarto marcatore del campionato con 17,3 ad allacciata. Il vero collante e motore di gioco è l’ex Faenza ed Ozzano Iattoni mentre gli ex under virtussini Grotti e Ferdeghini stanno trovando largo spazio e valido rendimento. Se i termali sono reduci da quattro vittorie consecutive, i romagnoli attingeranno ad ogni riserva per uscire dal frangente avaro di risultati e provare a rimettersi in marcia.