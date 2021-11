Basket serie C Gold, per i Baskers scontro diretto salvezza contro l'Arena Montecchio

Archiviato esaminando le pecche il recente passo falso casalingo, i Baskérs si rimettono in marcia verso la terra reggiana per misurarsi sabato (inizio ore 21, dirigono Forconi e Ferrara) con Arena Montecchio sul parquet del PalaEnza. Con i padroni di casa ancora alla ricerca del primo referto rosa interno stagionale (sconfitte con le capolista Imola e Francia) e di contro i galletti al palo on the road, l’importante scontro diretto finirà per rilanciare di slancio verso la pancia dell’attuale graduatoria una delle due contendenti.





Saranno altresì di fronte la peggior difesa del girone (gli emiliani ne subiscono 79 ad uscita) e l’attacco meno prolifico (65,5 ad uscita per i giallorossi); la formazione allenata da Cavalieri si distingue per un gioco arrembante cercando di prendere vantaggio da ogni situazione. Ogni elemento della rosa si prende responsabilità, facendo largo uso del tiro dalla lunga distanza.Fra i singoli spicca il contributo dell’ala Colla (10,8 punti a partita) e del play Vecchi (9,6). Sotto le plance staziona l’ex forlivese Negri (9,4) mentre l’esperto Basso - tiratore mortifero - e Francesco Riccò, atleta versatile, giocano minuti importanti.