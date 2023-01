Basket serie C Gold, per i Baskers trasferta a Ferrara: scontro con la quarta forza del campionato

Al giro di boa della stagione regolare ed inizio del girone discendente, i Baskérs Forlimpopoli affrontano la seconda trasferta consecutiva recando visita all’attuale quarta forza del torneo Ferrara Basket 2018 (fischiano Forni e Moro, palla a due sabato prossimo ore 18 al PalaVigarano).

Pur col cambio di guida tecnica (ingaggiato coach Castaldi in uscita da Molinella in luogo dello storico condottiero Furlani), passando per le numerose riconferme partendo dai senatori Seravalli ed Agusto, la compagine estense ha saputo riconfermarsi ai vertici della categoria dopo gli eccellenti risultati delle ultime stagioni, cui ha contribuito anche l’apporto dei giovani Yarbanga e Mujakovic su tutti.

Gli artusiani, reduci dallo stop a Molinella, proveranno a rimettersi in marcia e tentare una difficile ma non impossibile rincorsa ai playoff, pur sapendo che il campo emiliano nasconde insidie nonostante prima Castelnovo poi Fortitudo siano in precedenza uscite vincitrici.

All’andata Ferrara espugnò solo nel finale il Vending (Brighi 29 e Seravalli 30). Per l’occasione è prevista la diretta Facebook dell’incontro sulla pagina di Ferrara Basket 2018 dalle ore 17,55.