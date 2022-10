Basket serie C Gold, per i Baskers un'importante crocevia in chiave riscatto

Secondo viaggio stagionale per i Baskérs Forlimpopoli, attesi sabato a Bologna (si gioca alla Pertini ore 19.30, dirigono Romanello e Forni) al cospetto della neopromossa C.M.P. Global di coach Rota. Importante crocevia in chiave riscatto, in quanto entrambe le formazioni sono ancora ferme al palo, desiderose di riscatto dopo un avvio di stagione avari di soddisfazioni.

Se sul fronte felsineo l’innesto dei califfi Fin (atleta di categoria superiore) e Ranocchi (fresco di promozione in B con la Virtus Imola), uniti all’ingaggio del totem ungherese Gergely ed alle conferme di Tomesani e Trombetti non ha ancora sortito gli effetti sperati nonostante l’elevato potenziale.

In casa artusiana coach Agnoletti, ancora alle prese coi malanni dei lunghi, confida nella grande abnegazione comunque palesata nelle prime tre uscite, considerando anche l’importanza della posta in palio nello scontro diretto. Due punti e referto rosa che avranno clamoroso peso specifico più per il morale che per la classifica, ergo lecito attendersi gara di sofferenza da affrontare con pazienza.

Le altre gare in programma

Castelnovo (4)-Castel S. Pietro (4)

Fidenza (6)-Guelfo (2)

Ferrara (6)- Molinella (0)

Zola Predosa (4)- Reggio Emilia (4)

Bologna Bk. (4)-Fortitudo (4)

Montecchio (0) - Anzola (4)