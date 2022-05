Basket serie C Gold, playoff al via: i Baskers fanno visita alla Sg Fortitudo

Maggio è tempo di playoff, arrivano le partite che contano, quelle che decidono una stagione. Una serie dei quarti di finale mette a confronto le due neopromosse che non hanno disatteso le aspettative e si giocheranno assieme alle altre sei contendenti l’unica promozione in serie B. Sabato va in scena gara 1 fra S.g. Fortitudo Bologna e Baskérs Forlimpopoli (inizio ore 18, fischiano Cieri e Forni), incontro spesso decisivo in un round al meglio delle tre. Confronto aperto e lecito attendersi equilibrato, al pari delle due sfide disputate in regular season (70-72 a Forlimpopoli, 65-66 a Bologna) giocate spesso sul filo di lana. Con il vantaggio del fattore campo ed in striscia positiva da tre gare, i felsinei vantano un roster consolidato, ben assortito in ogni ruolo e con atleti che in molti casi si conoscono a menadito. Consci che il passaggio del turno coincide con almeno un successo alla Alutto, Rombaldoni e compagni si faranno di certo trovare pronti per tentare di scrivere l’ennesima pagina della recente storia del galletto artusiano. Gara 2 è prevista per mercoledì alle 21 al PalaVending.