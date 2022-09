Basket serie C Gold, primo test stagionale per i Baskers

A dieci giorni dal recente raduno arriva il primo appuntamento agonistico per i rinnovati Baskérs Forlimpopoli. Nella prima amichevole stagionale calendarizzata sabato scenderanno al PalaVending di Forlimpopoli (palla a due ore 17.45) i blasonati bolognesi della Virtus Medicina di coach Dalpozzo (serie C Silver), fra le cui fila milita l’ex galletto Vandi. Per l’occasione sarà tenuta a battesimo la nuova tribuna recentemente installata, ad un mese dal battesimo casalingo in campionato (01/10 ore 18) con Ferrara Basket 2018.