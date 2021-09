Basket serie C Gold, punteggio avverso nel primo test dei Buskers

Il primo test stagionale consegna comunque alcune indicazioni positive nonostante l’avverso punteggio finale dopo i primi 11 giorni di lavoro in palestra dal raduno.In un pomeriggio dove le percentuali di tiro, tiri liberi compresi, sono lontane dai giorni migliori, i Baskérs lasciano intravedere i frutti del lavoro dai meccanismi difensivi apparsi in

diverse occasioni all’altezza.



Il quintetto artusiano, con le defezioni di Rombaldoni e Torelli, paga la grande fisicità

-sorattutto negli esterni - a favore degli avversari di categoria superiore, apparsi più pronti in vista della Supecoppa al via nel prossimo weekend.Intanto venerdì scorso è stato reso noto il calendario provvisorio del campionato: debutto esterno l’8/10 a Zola Presosa, primo match casalingo al Vending otto giorni dopo con Molinella.



ANDREA COSTA: Wiltshire 6, Trapani 9, Fazzi 4, Guidi, Fussi 3, Calabrese 9, Corcelli 9, Vigori

15, Cusenza 9, Trentin 9. All.: Grandi

BASKÉRS: Benedetti 4, Gaspari, Brighi 5, Donati 10, Bracci 4; Ricci 2, Vandi 4, Semprini Cesari

4, Gorini 2, Piazza 2. All.: Agnoletti



ARBITRI: Martolini e ForniNOTE: punteggio azzerato ad ogni quarto