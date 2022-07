Basket serie C Gold, Rodolfo Rombaldoni appende le scarpe al chiodo: "E' arrivato il momento"

Dalla stagione 2022-2023 Rodolfo Rombaldoni, il capitano, non farà parte del roster dei Baskérs Forlimpopoli. Una storia d'amore iniziata nell'agosto del 2018, quattro stagioni vissute a braccetto appassionatamente, partendo dalla serie D per finire al massimo risultato del basket cittadino ovvero la C Gold, passando per la vittoria della Coppa Marchetti nel gennaio 2020. “Anche le storie più belle prima o poi sono destinate a finire o comunque vengono ricordate in quanto vissute intensamente", afferma Rombaldoni.

"La mia è una scelta inaspettata in quanto avevo deciso precedentemente di non appendere le scarpe al chiodo. Evidentemente, però, è arrivato il momento e non nascondo che ciò provoca in me mille emozioni - aggiunge -. Sono stato accolto da un gruppo di amici che si erano inventati una squadra, mi sono sempre trovato a mio agio ed abbiamo creato la basi dei nostri successi rivalutando spesso quei valori importanti che esulano dal campo. Sono davvero orgoglioso di essere stato un Baskérs e per ovvi motivi sarò sempre uno dei primi tifosi. La vita continua, per tutti!”



Rombaldoni ha collezionato con i Baskers 77 presenze, realizzato ben 1099 punti (14,3 di media) con l’high di 34 contro Pianoro. Ha siglato cesti in tutte le categorie, imponendosi sempre per la sua classe ma nello stesso tempo umiltà. Ora è il tempo dei saluti, il velo di tristezza sparisce in fretta col rispetto che riponiamo per la tua nuova scelta di vita: “Tengo a ringraziare prima di tutto la persona, l’uomo, prima di citare le grandi gesta di Dodo con la nostra maglia - afferma il presidente Christofer Gardelli -. Se siamo arrivati a questo punto è merito anche della professionalità sempre dimostrata dal nostro 5, a cui non posso che augurare il meglio per il nuovo futuro professionale. Verso di lui nutriamo grande stima ed affetto, come dimenticare le grigliate in spogliatoio e gli spaghetti all’una di notte del Duomo. Grazie di tutto RR5, grande leader silenzioso non solo in campo ed anche nelle piccole ma grandi cose, un caloroso in bocca al lupo per il tuo futuro sportivo e familiare".