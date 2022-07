Basket serie C Gold, Semprini Cesari e Vandi salutano i Baskers Forlimpopoli

Dopo un solo anno di permanenza coi Baskérs Forlimpopoli è ai saluti la giovane coppia riminese che nella scorsa stagione partiva dalla panchina, seppur con diverse motivazioni di carriera e vita. Alla prima importante esperienza lontano dalla casa madre, Ettore Semprini Cesari ha saputo fornire un valido contributo sotto le plance (5,2 punti di media) con le perle a Montecchio e Ferrara, ormai pronto ad altri palcoscenici nonostante i 21 anni ancora da compiere.

Chiamato a disimpegnarsi in cabina di regia con Benedetti, Alessandro Vandi non ha tradito le attese (4,5 punti, in doppia cifra in casa con Imola) e con maggiore spazio autore di un girone discendente in crescendo nonostante i problemi fisici di inizio stagione. "Salutiamo con affetto e stima Hector e Uondi, confidando che ricorderanno lo scorso campionato disputato col galletto come autentico trampolino di lancio per le rispettive carriere", la nota della società.