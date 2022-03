Basket serie C Gold, sfida chiave in funzione playoff: Baskérs in trasferta a Fidenza

Pronti a vendicare la recente sconfitta con i cinghiali, i galletti salgono sul torpedone consci delle loro potenzialità esterne, vendendo cara la pelle per avvicinarsi sempre più all’obiettivo stagionale. Senza lasciare nulla d’intentato all’alba del trittico micidiale cui seguiranno le battaglie con Imola ed a Ferrara. La gara verrà irradiata in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube di Pallacanestro Fulgor Fidenza.

Pur lasciando il passo a Castelnovo, Reggio Emilia ed Imola in casa, gli emiliani vantano il secondo miglior attacco del girone con 76 punti realizzati. Nel roster a disposizione di coach Bertozzi spicca il talento offensivo di Di Noia (quinto nei marcatori con 15,1), spalleggiato in doppia cifra dal 41enne Perego (11,1), Allodi (10,6) e Sichel (10,1). Da Fiorenzuola è stato ingaggiato ad inizio febbraio l’esterno Galli che va ulteriormente ad allungare le rotazioni.

Seconda trasferta festiva consecutiva per i biancorossi romagnoli, pronti al viaggio più impegnativo della stagione (ben 196 Km). Fulgor Fidenza - Baskérs Forlimpopoli (inizio ore 18, dirigono Femminella G. e Maffezzoli) sarà una sfida molto importante nella corsa ai playoff, con i parmensi che dalla tiratissima gara d’andata (conclusasi 72-76 al supplementare) hanno inanellato ben cinque sconfitte su sei gare disputate, disponendo al PalaPratizzoli di Zola Predosa.

