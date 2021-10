Basket serie C Gold, si comincia a fare sul serio: per i Baskers un remake della serie promozione

Ironia della sorte il debutto dei Baskérs nel campionato di C Gold avviene proprio da dove era terminato nella passata stagione è lontano dalle tavole amiche del PalaVending. Ovvero da quella storica gara 2 di finale che coincise col culmine del movimento cestistico cittadino e dalla memorabile festa del 12 giugno; da venerdì si comincia a fare sul serio, vedendo alzare la prima palla a due coi due punti in palio ed a testare il duro lavoro profuso nel precampionato. Sulle tavole del PalaVenturi (inizio ore 21, arbitri Albertazzi e Culmone di Bologna) va in scena il remake della serie promozione della passata stagione fra la squadra di Cavicchi (unici volti nuovi il play Giuliani ed il pivot Errera) e la rinnovata compagine artusiana, ovviamente volenterosa ed animata da buoni propositi in questa nuova avventura.