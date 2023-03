Basket serie C Gold, si complica la corsa verso i playoff dei Baskers: ko contro la Fortitudo

I Baskérs rimandano ulteriormente l’appuntamento con la vittoria ed alla Alutto incassano con un pesante passivo finale la terza sconfitta consecutiva. Dopo oltre tre quarti di gara giocati alla pari, ove in una serata di tiro per molti deficitaria le difese hanno il predominio su tutto il resto, i bolognesi nel momento cruciale del match trovano linfa dalla verve di Lalanne che con otto punti filati sposta

Con Ruscelli ed Agatensi in quintetto coach Agnoletti prova a rimescolare le carte, sul fronte felsineo le pesanti assenze in regia (Balducci e Zedda infortunati) non scalfiscono l’assetto granitico di Tosini e compagni. La gara è molto bloccata ed il punteggio basso condizionato dalle scarse percentuali di tiro da ambo le parti e il pitturato della F appare un rebus per i lunghi romagnoli (in 4 appena nove punti a referto). Quando la contesa rimane comunque sempre in equilibrio e altresì pesantemente condizionata dai falli, il quintetto di Mondini – con questa vittoria playoff in tasca – costringe nell’ultimo periodo gli ospiti ad un solo canestro dal campo (tripla di Benedetti) e colpisce a ripetizione dall’arco trovando la chiave di volta del match.

Non c’è tempo per recriminazione, con alle porte gli scontri diretti con Anzola (sabato prossimo al Vending) e poi Guelfo di qui passeranno gran parte delle fortune artusiane, velleità per ora ammainate quando dopo Cmp Global la strada post season sembrava abbastanza spianata; ora serve una veemente reazione mentale, con sei gare al termine della regular season è vietato sbagliare.

Il tabellino

NETSERVICE FORTITUDO BOLOGNA - CHEMIFARMA BASKÉRS FORLIMPOPOLI 65-48

(PARZIALI: 16-16; 25-28-; 40-38)

NETSERVICE: Battilani, Selvatici 5, Marani, Tosini 10, Barbieri, Serra, Lalanne 10, Cinti 4, Pederzoli 4, Ranieri 7, Degli Esposti Castori 14, Zinelli 11. All.: Mondini

CHEMIFARMA: Benedetti 9, Brighi 13, Lazzzari n.e., Agatensi 2, Rossi 14, Chiari, Semprini 2, Donati 3, Gorini, Ruscelli 3, Farabegoli 2. All.: Agnoletti

Arbitri: Romanello e Manzi

Note - usciti per 5 falli: Ranieri al 35’33”.

Fallo tecnico a Rossi al 34’18”.

Spettatori: 100 circa.