Basket serie C Gold, si stoppa sul più bello il vano tentativo di rimonta dei Baskèrs. Vince Zola Predosa

Questa volta si stoppa sul più bello il vano tentativo di rimonta dei Baskèrs, ovvero su quel tiro pesante di Brighi a 30” dal gong che poteva significare un solo possesso di distanza fra le due squadre. Così il remake della serie finale di C Silver del giugno scorso questa volta sorride al quintetto felsineo, cui voglia di riscatto ed il fatto di aver dovuto inserire due sole pedine nel mercato estivo, al debutto, ha fatto la differenza.

E dire che in avvio, con Rombaldoni e Ricci dalla panca e Torelli nello starting five, gli artusiani sfoderano un antologico primo quarto sfociato nel 14-26 del 9’ sancito dal cesto del positivo e gladiatorio Semprini. Il registro cambia quando Cavicchi getta il redivivo Folli nella mischia (8 punti nel secondo parziale), capace in coabitazione con Almeoni di riportare in vantaggio i padroni di casa prima della bomba di Benedetti che rimanda i contendenti al thè caldo.

Il rientro dagli spogliatoi conferma un’inerzia decisamente in mano ai bolognesi: nei primi 6’ della terza frazione i Baskèrs restano a digiuno dal campo, vanno a referto solo tre liberi subendo un perentorio 15-0 di parziale nei primi 3’ fino al massimo svantaggio del 26’ (57-41), con Giuliani in evidenza.

Con le spalle al muro, i biancorossi hanno una veemente reazione d’orgoglio che li porta nelle battute finali ad accarezzare ma solo a sfiorare una rimonta da circoletto rosso; vittoria con pieno merito al Francesco Francia mentre gli ospiti devono recriminare sui black out offensivi e soprattutto sul generale atteggiamento difensivo. In attesa dell ‘imminente debutto casalingo di sabato prossimo al cospetto di Molinella (PalaVending ore 18).